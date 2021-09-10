TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Boluspor ile Kocaelispor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Boluspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BOLUSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Kocaelispor maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Kocaelispor karşılaşması TRT Avaz ve Beinsports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.