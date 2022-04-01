Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Manisa FK arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Boluspor - Manisa FK maçı canlı izle | Boluspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Boluspor ile Manisa FK arasında oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ferdi Karadoruk yapacak.

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Boluspor ile Manisa FK arasında oynanan maç, TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BOLUSPOR İLK 11

35. OLEKSANDR RYBKA

4. FETHİ ÖZER

8. ERAY ATASEVEN

9. KEMAL RÜZGAR

10. DEJVİ BREGU

19. GÖKHAN KARADENİZ

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

23. KABONGO KASONGO

40. EMİN BAYRAM

61. BÜLENT CEVAHİR

66. ABDURRAHMAN CANLI

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

7. MARVIN LADJI GAKPA

21. NINO KOUTER

22. SADİ KARADUMAN

30. DEMBA DIALLO

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

51. OGNJEN OZEGOVIC

55. YASİN PEHLİVAN

77. BEDİRHAN ALTUNBAŞ

89. ERHAN ÇELENK

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU