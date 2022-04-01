Boluspor - Manisa FK maçı canlı izle | Boluspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Boluspor - Manisa FK maçı canlı izle | Boluspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Manisa FK arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Boluspor - Manisa FK maçı canlı izle | Boluspor - Manisa FK maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Boluspor ile Manisa FK arasında oynanan maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.
Zorlu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ferdi Karadoruk yapacak.
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Boluspor ile Manisa FK arasında oynanan maç, TRT Avaz kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BOLUSPOR İLK 11
35. OLEKSANDR RYBKA
4. FETHİ ÖZER
8. ERAY ATASEVEN
9. KEMAL RÜZGAR
10. DEJVİ BREGU
19. GÖKHAN KARADENİZ
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
23. KABONGO KASONGO
40. EMİN BAYRAM
61. BÜLENT CEVAHİR
66. ABDURRAHMAN CANLI
MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
7. MARVIN LADJI GAKPA
21. NINO KOUTER
22. SADİ KARADUMAN
30. DEMBA DIALLO
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
51. OGNJEN OZEGOVIC
55. YASİN PEHLİVAN
77. BEDİRHAN ALTUNBAŞ
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU