Boluspor - Menemenspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 7. hafta maçları başlıyor. Pazartesi günü oynanacak olan Boluspor - Menemenspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Boluspor ligde, 6 maçta aldığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Düşme hattının üstünde bulunan Menemenspor ise 6 maç sonunda 5 puana sahip ve 14. sırada bulunuyor. Boluspor evinde 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor.

Peki, Boluspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Boluspor - Menemenspor karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Şengül yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Boluspor - Menemenspor maçı da 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.

İLK 11'LER

Boluspor XI: Mosquera, Kerim, Melih, Bekir, Mertan Caner, Mihajlovic, Muhammed, Alican, Marlon, Aykut, Burak

Menemenspor XI: Selmani, Emre Batuhan, Ömer, Taşkın, Tidjani, Olatunbosun, Şeref, Tayfun, Rasheed, Domgjonas, Rıdvan