Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maçı izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Boluspor- MKE Ankaragücü canlı izle | Boluspor- MKE Ankaragücü maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyorlar.

BOLUSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

Boluspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Çağdaş Atay yönetiyor. Atay’ın yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Dinçer Demir yapıyor.

BOLUSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

BOLUSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor ile MKE Ankaragücü arasındaki zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali, Fethi, Hakan, Abdurrahman, Berk, Bertu, Roshi, Kassongo.

MKE Ankaragücü: Akın, Erdem, Yusuf, Sinan, Tiago Pinto, Murat, İshak, Kaan, Zahid, Eren Derdiyok, Kwabena.