Boluspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Boluspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig 22.hafta erteleme maçında Boluspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Boluspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Boluspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’in 22.haftasındaki erteleme maçında Boluspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda Boluspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Boluspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig’in 22.hafta maçındaki Boluspor ile Tuzlaspor maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 14.30'da başladı. Zorlu müsabakayı hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mert Bulut yapıyor.
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1. Lig'deki Boluspor – Tuzlaspor, maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1, kanalından ise şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BOLUSPOR İLK 11
83. OĞUL KAAN DOĞAN
3. ABDURRAHİM DURSUN
4. FETHİ ÖZER
10. DEJVİ BREGU
19. GÖKHAN KARADENİZ
21. ODISE ROSHI
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
23. KABONGO KASONGO
40. EMİN BAYRAM
66. ABDURRAHMAN CANLI
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
TUZLASPOR İLK 11
25. EMRE KOYUNCU
48. ERHAN KARTAL
4. İSMAİL KONUK
90. VEACESLAV POSMAC
87. FERHAT ÖZTORUN
14. LAMINE DIACK
5. RAJKO ROTMAN
11. JURGEN BARDHI
17. SAMET ASATEKİN
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
99. ONAT KUTAY KURT