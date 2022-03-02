Spor Toto 1. Lig’in 22.haftasındaki erteleme maçında Boluspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda Boluspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Boluspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 22.hafta maçındaki Boluspor ile Tuzlaspor maçı 2 Mart 2022 Çarşamba günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 14.30'da başladı. Zorlu müsabakayı hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mert Bulut yapıyor.

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1. Lig'deki Boluspor – Tuzlaspor, maçı TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1, kanalından ise şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BOLUSPOR İLK 11

83. OĞUL KAAN DOĞAN

3. ABDURRAHİM DURSUN

4. FETHİ ÖZER

10. DEJVİ BREGU

19. GÖKHAN KARADENİZ

21. ODISE ROSHI

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

23. KABONGO KASONGO

40. EMİN BAYRAM

66. ABDURRAHMAN CANLI

67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

48. ERHAN KARTAL

4. İSMAİL KONUK

90. VEACESLAV POSMAC

87. FERHAT ÖZTORUN

14. LAMINE DIACK

5. RAJKO ROTMAN

11. JURGEN BARDHI

17. SAMET ASATEKİN

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

99. ONAT KUTAY KURT