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Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Boluspor - Tuzlaspor 5. hafta mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Boluspor - Tuzlaspor arasında oynanacak. Ev sahibi Boluspor, bu sezon ligde 4 maçtır kazanamıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Bolu ekibi, 1 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor ise 4 maçtır kaybetmiyor. 2 galibiyet ve 2 beraberliği olan İstanbul ekibi, 8 puanla ligin 3. sırasında yer aldı. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Cemal Alpay üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi de Pazar saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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