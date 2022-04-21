Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Emrah Kargın yönetiyor. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Suat Güz yapıyor.

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI

3. ABDURRAHİM DURSUN

4. FETHİ ÖZER

5. TUGAY KACAR

10. DEJVİ BREGU

19. GÖKHAN KARADENİZ

21. ODISE ROSHI

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

40. EMİN BAYRAM

66. ABDURRAHMAN CANLI

99. BEKİM BALAJ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR

2. AVDIJA VRSAJEVIC

5. ALİM ÖZTÜRK

8. SERKAN GÖKSU

10. YACINE BAMMOU

11. ONUR AYIK

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

39. ANTONIO MRSIC

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

55. ERCAN COŞKUN