Boluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Beypiliç Boluspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Boluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Emrah Kargın yönetiyor. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Suat Güz yapıyor.
BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BOLUSPOR İLK 11
1. GENTIAN SELMANI
3. ABDURRAHİM DURSUN
4. FETHİ ÖZER
5. TUGAY KACAR
10. DEJVİ BREGU
19. GÖKHAN KARADENİZ
21. ODISE ROSHI
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
40. EMİN BAYRAM
66. ABDURRAHMAN CANLI
99. BEKİM BALAJ
ÜMRANİYESPOR İLK 11
35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
8. SERKAN GÖKSU
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
39. ANTONIO MRSIC
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
55. ERCAN COŞKUN