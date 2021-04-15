Boluspor- Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligde heyecan hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda ligin orta sıralarında yer alan Beypiliç Boluspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor 30.hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

BOLUSPOR- ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Boluspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Boluspor- Ümraniyespor maçı canlı izle