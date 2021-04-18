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Boluspor'da ayrılık sinyalleri! Gökhan Sazdağı’dan ayrılık mesajı

Boluspor'un kaptanı Gökhan Sazdağı, sosyal medya hesabından ligin son 4 maçında yer almayacağını açıklayarak adeta ayrılık mesajı verdi.

Boluspor'da ayrılık sinyalleri! Gökhan Sazdağı’dan ayrılık mesajı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da iki yıldır forma giyen kaptan 26 yaşındaki Gökhan Sazdağı, geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçı sonrasında kentten ayrıldı. İstanbul'a dönen Sazdağı, sosyal medya hesabından ligin son 4 haftasında oynanacak mücadelelerde yer almayacağını belirtti.

Sazdağı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Zamanı geldiğinde buradan yazacağım. Ancak şimdilik İstanbul'da evimdeyim. 4 maçtan da alnının akıyla çıkacağıma inandığım takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve Boluspor'umuza başarılar diliyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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