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Bolvadin’de 19 adrese baskın düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Bolvadin’de 19 adrese baskın düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; hırsızlık, yaralama ve narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda şahısların evlerinde ve bulunabileceği yerlerde toplam 19 adrese yapılan uygulamada 4 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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