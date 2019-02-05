Bolvadin’de 19 adrese baskın düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; hırsızlık, yaralama ve narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda şahısların evlerinde ve bulunabileceği yerlerde toplam 19 adrese yapılan uygulamada 4 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İHA
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