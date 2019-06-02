Bolvadin’de ’Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel’ kampanyası

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Düğüne Silahla Değil, Kaşıkla Gel" kampanyası başlatıldı.

Yaz sezonunun başlaması, Ramazan Bayramından sonra açılacak olan düğün sezonu öncesinde yapılacak düğünlerde silah atılmaması için çeşitli kampanyalar başlatan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü düğünlerde silah atanların sivil polisler tarafından tespit edilip, gerekli işlemlerin başlatılacağını belirtti. Düğünde silah atanlara kesinlikle göz açtırılmayacağı belirtilirken şimdiden ilgi çeken "Düğüne silahla değil kaşıkla gel" kampanyasına vatandaşların katkısının çok önemli olduğu, düğünlerde silah atılmaması için daha duyarlı davranmaları polise yardımcı olmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA