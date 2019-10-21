Bolvadin’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin Karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.10 civarlarında Emirdağ istikametinden Çay istikametine doğru seyir halinde bulunan Mevlüt T. (55) yönetimindeki 03 KL 854 plakalı araç ile Çobanlar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Bünyemin K. (42) yönetimindeki 16 PZA 18 plakalı kamyonete arkasından çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mevlüt T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Mevlüt T. Bolvadin Devlet Hastanesine sevk etti.

Ayrıca Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Mevlüt T. Sağlık ekipleri tarafından uygulanan alkol kontrolünde 1.62 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA