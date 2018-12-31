Bolvadin’de sokak hayvanları için "Bir Avuç Mutluluk" Projesi uygulandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sokak hayvanları için "Bir Avuç Mutluluk" projesinin uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında lise öğrencileri sokak hayvanları için mama kuşlar içinde yem bıraktılar.

Bolvadin Raziye -Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Rehber Öğretmeni Mustafa Gürgen ve Felsefe Öğretmeni Afşin Yıldırım eşliğinde sokak hayvanları için "Bir Avuç Mutluluk" projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama kabı içinde mama ile kuşyemi bırakarak bu soğuk günlerde sokak hayvanları ve kuşları aç bırakmadılar. Lise öğrencileri ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla bu örnek davranışı büyük bir gönüllülükle sergiledi.

Kaynak: İHA