Transferde Arda Turan haricinde sessizliğini bozamayan Galatasaray için bir iddia daha ortaya atıldı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile yeni sözleşme imzalamadığı için boşta olan Mario Götze'ye teklif yapılacak. A Spor'un son dakika haberi olarak verdiği transferde, Galatasaray oyuncuya 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Götze'nin menajeriyle salı günü görüşecek olan sarı-kırmızılıların ilk somut adımını atacağı duyuruldu.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Amerikan Futbol Ligi MLS ekiplerinden FC Cincinnati'nin de Götze için devrede olduğu belirtiliyor. Ancak Götze, Avrupa'da kalarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Eski futbolcu Jaap Stam'ın çalıştırdığı Cincinnati'nin 3.8 milyon Euro'luk bir teklifle Alman yıldızı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Götze, Galatasaray ile görüştükten sonra kararını verecek.

BU SEZON YALNIZCA 15 MAÇTA OYNADI

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.

MARİO GÖTZE KİMDİR?

Mario Götze, daha beş yaşındayken doğduğu kentin takımlarından biri olan Ronsberg takımının minikler klasmanına katıldı. Bir senenin ardından 1998 yılında Eintracht Hombruch takımına geçiş yaptı. 9 yaşına geldiğinde ise uzun süre top koşturacağı Alman takımı Borussia Dortmund takımının alt yapısına katıldı.2001 yılında başladığı Borussia Dortmund kariyerine 2009 yılına kadar devam etti.

Bu süre içerisinde alt yapının belli kategorilerinde forma giydi. 2009 yılında ise A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başlangıç yaptı. 2013 yılına kadar forma giydiği takımda 83 maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol attı. Birçok kesim tarafından geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterildi.

2013 yılında ise Borussia Dortmund’un en büyük rakiplerinden Bayern Munih’e transfer oldu. 35 Milyon Euro’ya 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geldiği sene takımı ile beraber UEFA Süper Kupası ve FİFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazandı.

2013-2014 Bundesliga sezonunda ise ilk senesinde Lig şampiyonluğunun yanı sıra Almanya DFB Kupası’nı kazandı. 2014 yılında Bundesliga’yı kazanarak üst üst iki kez toplamda ise 3. kez bu kupayı almış oldu.

2016-2017 sezonunda ise 22 Milyon Euro karşılığında eski takımı Borussia Dortmund'a transfer oldu.