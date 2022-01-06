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Bomba iddia: Hangi ünlü oyuncu hamile eşini aldattı? Magazin gündemi bu haberle sarsıldı! Eşi hamile olan oyuncular zan altında!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ismi açıklanmayan bir magazincinin Twitter'da 'ünlü bir oyuncunun, hamile eşini aldattığı, bir otelden bir kadınla çıktığı' iddiasını yaydığı konuşuldu. Bunun üzerine gözler eşi hamile olan ünlü oyunculara çevrildi.

Bomba iddia: Hangi ünlü oyuncu hamile eşini aldattı? Magazin gündemi bu haberle sarsıldı! Eşi hamile olan oyuncular zan altında! 1111

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında gündeme gelen bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da paylaşım yapan bir magazin sayfasının iddiasını konuşan sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, eşi şuanda hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini'  gündeme getirdi. Peki eşi şuanda hamile olan ünlü oyuncu kim? 