Bomba iddia: Hangi ünlü oyuncu hamile eşini aldattı? Magazin gündemi bu haberle sarsıldı! Eşi hamile olan oyuncular zan altında!
Bomba iddia: Hangi ünlü oyuncu hamile eşini aldattı? Magazin gündemi bu haberle sarsıldı! Eşi hamile olan oyuncular zan altında!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında ismi açıklanmayan bir magazincinin Twitter'da 'ünlü bir oyuncunun, hamile eşini aldattığı, bir otelden bir kadınla çıktığı' iddiasını yaydığı konuşuldu. Bunun üzerine gözler eşi hamile olan ünlü oyunculara çevrildi.