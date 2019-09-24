Bomba yüklü araçla saldırı: ölü ve yaralılar var! Suriye'nin kuzeyinde Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araca saldırı düzenlendi. Patlamada 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Suriye'nin kuzeyinde Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araca saldırı düzenlendi. Patlamada 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Ayrıntılar geliyor...



