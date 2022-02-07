Bombaj ne demek, TDK'ya göre Bombaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bombaj ne demek? Bombaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bombaj kelimesi. Peki bombaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bombaj nedir, bombaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOMBAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bombaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bombaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bombaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gaz yapan mikroorganizmalar sonucu konserve kutularının altında veya üstünde oluşan şişkinlik

