Bombalı eylem hazırlığındaki iki kişi kıskıvrak yakalandı!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün büyükşehirlerde yapılması planlanan bombalı eylemlerin engellendği açıklamasının ardından olayın detayları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.
Son dakika haberi... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.
Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.