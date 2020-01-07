Bombayla yakalanan PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

ŞANLIURFA'da, geçen yıl bombalı eylem yapmak üzereyken, polis ekiplerince yakalanan PKK/KCK üyesi terörist Hasan el Aliou, tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'nın Haşimiye Meydanı'na, 8 Ağustos 2019'da, bombalı eylem yapmak için gelen Suriyeli Hasan el Aliou, polis ekiplerinin durumundan şüphelenip, kendisini takibe almasını fark etti. Bunun üzerine Aliou, elindeki poşeti atarak, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu Aliou, polis ekiplerince yakalandı. Polisin Aliou'nun attığı poşette yaptığı incelemede, çelik bilyelerle güçlendirilmiş plastik patlayıcı olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgulanan Aliou'nun, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Hasan el Aliou, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hasan el Aliou hakkında karar duruşması görüldü. Duruşmada sanık ve avukatı da yer aldı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, PKK/KCK üyesi olduğunu ve terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hareket ederek, bombalı eylemde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldiğini söyledi. Savcı, yakalanamaması durumunda sanığın, çelik bilyelerle güçlendirilmiş bombayı halkın yoğun olarak bulunduğu yerde patlatarak, birden fazla kişinin yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hasan el Aliou ise son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Hasan el Aliou'ya "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan ağırlaştırılmış ömür boyu, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 20 bin liralık adli para cezası verdi.

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Kaynak: DHA