Bombe Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bombe Pres Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Bombe Pres Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Bombe Pres Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bombe Pres Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bombe Pres Tezgahı Operatörü Tanımı;

__

Bombe Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bombe Pres Tezgahı Operatörü Maaşları

Bombe Pres Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bombe Pres Tezgahı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bombe Pres Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.03

Meslek Adı :

Bombe Pres Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları bombe halinde şekillendiren bir pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bombe Pres Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgahın motor ve tazyik pompası sübablarını, depolardaki yağ ve eriyik miktarını kontrol etmek,

b) Gevşek olan sübabları sıkıştırmak,

c) Eksik olan yağ ve eriyiği tamamlamak,

d) Pres gövdesi salmastralarını incelemek,

e) Gevşek olan salmastraları sıkmak ve arızalı olanları değiştirmek,

f) Şekillendirilecek metal parçanın ölçülerine göre kullanacağı başlığı seçmek ve tezgaha takmak,

g) Metal parçayı tezgahın sehpası üzerine yerleştirmek,

h) İlgili kolları kullanarak parçayı pres yastığı altına sürmek,

i) Tezgahı çalıştırmak,

j) Tezgahın otomatik çalışmasına nezaret etmek ve basınç göstergelerini izlemek,

k) Şekillenen parçayı tezgahtan almak,

l) Ölçü aletleri ve mastarlar yardımıyla parçayı kontrol etmek, m) Ölçülere uygun olmayan parçaları tekrar tezgahtan geçirmek,

n) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?