Pandemi sürecinde internet ortamında akustik konserler başlıyor. İlk konseri bu akşam 21 :00'de İkiye Onkala adlı grup verecek. Peki Bomontiada online konser nasıl izlenir? Bomontiada konser canlı izle İşte detaylar...

BOMONTİADA ONLİNE KONSER NASIL İZLENİR?

İkiye On Kala isimli müzik grubu Yapı Kredi World sponsorluğunda World Akustik kapsamında Yapı Kredi Bomontiada Instagram hesabında canlı yayında ve sonrasında Puhu TV'de olacak.

25 Aralık akşamı saat 21:00'de sahne alacak İkiye On Kala, 2014 yılında Uras tarafından başlatılmış tek kişilik bir bağımsız bir müzik yolculuğudur. Şimdiye kadar 3 albüm ve 4 single çalışması olan sanatçının canlı performansı Yapı Kredi Bomontiada'da takipçileriyle buluşuyor.

BOMONTİADA KONSER CANLI İZLE

Bomontiada konser canlı izle linki:

İKİYE ON KALA HAKKINDA

İkiye On Kala, İzmir, Türkiye kökenli rock, akustik, blues ve pop grubu.

İkiye On Kala; Uğur Uras, Ali Sak, Mehmet Engin ve Kadir Kaygana'nın 2014'te İzmir'de kurduğu bir müzik grubudur. İlk şarkılarını ev kaydı yaparak YouTube üzerinden yayınlayan grup, dinleyici sayısı arttıkça İstanbul'a taşındı. İlk albümleri Eski Yeşil Araba'yı 2018 baharında yayımlayan grup, ikinci albümleri olan Yaka Faça'yı yine aynı yılın 9 Kasım'ında çıkarttı.

2019'da tekli olarak yayımlanan "Bütün İstanbul Biliyo" isimli parça, sadece YouTube üzerinden 20 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.Ardından yine aynı yılda Aşklar ve İlaçlar ve 2020'de Dağlar Dağımdır Benim teklileri çıktı. 2018 ve 2019 yıllarında Trakya Müzik Festivali'nde de sahne alan grubun[4] bir diğer ses getiren tekli parçası ise "Kafamda Kentsel Dönüşümler" oldu. TikTok isimli video paylaşım uygulamasında popülerleşen şarkı, yönetmenliğini Kayhan Uruk'un yaptığı video klibi ile YouTube'da 10 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Uğur Uras - Vokal, gitar (2014 - bugün)

Ali Sak - Elektronik gitar (2014 - bugün)

Mehmet Engin - Davul (2014 - bugün)

Kadir Kaygana - Bas gitar (2014 - bugün)

YAPI KREDİ BOMONTİADA HAKKINDA

Multidisipliner bir kültür programı çevresinde şekillenen bomontiada, sakinleri ve iş paydaşlarıyla etkileşim içerisinde kültürel faaliyetler, gösterimler, konserler, görsel ve işitsel performanslar, yemek festivalleri, kreatif toplantılar ve benzer etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir merkez olarak tasarlandı. bomontiada, yaratıcı endüstrilerin gelişimine, kültürel paylaşımlarla ve yenilikçi üretimlerle katkıda bulunmayı hedefliyor Pozitif, bomontiada programının ve yaratıcı kültür kampüsünün deneyim kürasyonunu ve kitle yönetimini üstleniyor. Geçtiğimiz yaz “yetiştirme” teması etrafında düzenlenen kamuya açık yaz programında atölyeler, canlı performanslar, gösterimler ve panayırlarla çeşitli disiplin, platform ve kişileri bir araya getiren bomontiada, İstanbul’un kültürel sahnesine katkıda bulunan birey ve ekiplerin iş birliğinde hazırlanan yeni programıyla çoğulluktan beslenen kentsel kültüre öncülük etmeye devam edecek.