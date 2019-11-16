'Boncuk', sınıfın maskotu oldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 1,5 yıl önce sınıfa pencereden giren yavru kediye öğretmen ve öğrenciler sahip çıkarak "Boncuk" ismini verdi. Kısa sürede herkesin sevgilisi haline gelen ve adeta 19'uncu öğrenci olan Boncuk, öğrencilerden biri gibi sınıfa sabah girip, akşam çıkıyor.

Söke ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şeyma Fırat İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, 1,5 yıl önce dersteyken pencereden yavru kedi girdi. Sınıf öğretmeni Arzu Koçmen Önal ve öğrenciler kediye sahip çıkarak ona "Boncuk" ismini verdi. O günden sonra sınıfa ve öğrencilere alışan Boncuk, her sabah bir öğrenci gibi sınıfa gelmeye başladı. Derslerde sıraların arasında ve üzerinde dolaşan Boncuk, zamanla öğrencilerin sevgilisi oldu. Okulun kapalı olduğu hafta sonları ve tatilllerde ise okul bahçesinde ya da sokakta kalan Boncuk'a evi aynı mahallede bulunan öğrenciler sahip çıkıyor.

'BONCUK'SUZ YAPAMIYORUZ'

Öğrencilerden Elanur Gülsen, Boncuk'un artık sınıf arkadaşlarından biriymiş gibi olduğunu belirterek, "Onu çok seviyoruz. Neredeyse onsuz yapamaz olduk. Derslerde bazen çok komik şeyler yapıyor. Beslenme saatlerinde de bizimle birlikte mamasını yiyor" dedi. Bir diğer öğrenci Arsima Başar da kedi Boncuk'u çok sevdiğini dile getirerek, "Veterinere gittiğinde ya da sınıfta olmadığında onu çok özlüyorum. Dersler sırasında çok uysal. Bir sıra üzerinde uyuyor ya da sıraların arasında geziniyor. Boncuk olmadığı zaman sınıfta, bir eksiklik oluyor. O sınıfımızın maskotu" diye konuştu. Öğrencilerden Aybuke Akar da "Boncuk, sınıfa gelmediği zaman hepimiz çok merak ediyoruz. Sıramıza geliyor, bizimle oyun oynuyor. Sonra kitaplarımızın üstüne yatıyor. Bazen de bizi sıradan kaldırıyor" dedi.

'HAYVAN KORKUSUNU YENDİLER'

Sınıf öğretmeni Arzu Köçmen Önal, şunları söyledi:

"Sınıfımıza bir gün pencere açıkken içeriye yavru kedi girdi. Ona sınıf olarak ilgi gösterince buradan ayrılmamaya başladı. Sürekli burada kalınca, "Çocuklara bir zararı dokunmasın" diye aşılarını yaptırarak, sınıfın bir öğrencisi haline getirdik. Her sabah bizi okulun kapısında karşılıyor. "Günaydın" diyerek, karnını doyuruyoruz. Dışarıya gidip, dolaşıp geliyor. Pencere açık değilse kapının önünde miyavlayarak açmamızı istiyor. Bizim sınıftan başka sınıfa da asla gitmez. İlk etapta çocuklar biraz tedirgin oldu ama zaman geçtikçe hepsi hayvan korkusunu yendi. Boncuk sınıfa girdiğinde kendi belirlediği yerler var. Bazen burnuyla çocuğu iterek, onu kaldırarak yerine oturur. Çocuklar ona çok alıştı. Sınıfımızın bir bireyi haline geldi. Biz onunla sınıf olarak çok mutluyuz. Olmadığı zamanlarda çok merak ediyoruz. Çocuklar da ben de mutluyum. 18 öğrencim var, Boncuk 19'uncu öğrencimiz oldu."

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Kaynak: DHA