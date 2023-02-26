Bonfils Caleb Bimenyimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonfils Caleb Bimenyimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bonfils Caleb Bimenyimana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bonfils Caleb Bimenyimana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bonfils Caleb Bimenyimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonfils Caleb Bimenyimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bonfils Caleb Bimenyimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonfils Caleb Bimenyimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bonfils Caleb Bimenyimana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bonfils Caleb Bimenyimana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bonfils Caleb Bimenyimana 21 Kasım 1997 tarihinde Bujumbura şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Burundi uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bonfils Caleb Bimenyimana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bonfils Caleb Bimenyimana'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bonfils Caleb Bimenyimana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bonfils Caleb Bimenyimana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Bonfils Caleb Bimenyimana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bonfils Caleb Bimenyimana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vital'O FC

1 Temmuz 2017 yılında Rayon Sports

14 Nisan 2019 yılında RFS

2 Ağustos 2019 yılında Atlantas

31 Aralık 2019 yılında RFS

12 Ağustos 2020 yılında Pohronie

15 Aralık 2020 yılında RFS

27 Ağustos 2021 yılında Kaysar

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2022 yılında Kaizer Chiefs

Bonfils Caleb Bimenyimana kimdir

Bonfils Caleb Bimenyimana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bonfils Caleb Bimenyimana şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Bonfils Caleb Bimenyimana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burundi takımında 11 numaralı formasıyla 11 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bonfils Caleb Bimenyimana nereli

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