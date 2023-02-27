Bong Jo Koh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bong Jo Koh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bong Jo Koh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bong Jo Koh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bong Jo Koh 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고봉조 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bong Jo Koh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bong Jo Koh'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Bong Jo Koh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bong Jo Koh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında School Team SK
1 Ocak 2019 yılında KHT U18 Ildong
1 Ocak 2021 yılında Yong In Uni
1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu
Bong Jo Koh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bong Jo Koh şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Jeju Hummel FC (제주험멜FC, 2013),
Jejuseo Elementary School (제주서초등학교, 2014),
Jeju United U15 (제주중학교, 2015-2017),
Nogok FC U18 (노곡FC U18, 2018),
FC KHT Ildong U18 (FC KHT 일동 U18, 2019-2020),
Yong In University (용인대학교, 2021-2022)
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