Bong Soo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bong Soo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bong Soo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bong Soo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bong Soo Kim 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김봉수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bong Soo Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bong Soo Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bong Soo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bong Soo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bong Soo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bong Soo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında School Team SK

1 Ocak 2013 yılında School Team SK

1 Ocak 2015 yılında Daegu THS

1 Ocak 2018 yılında Gwangju Uni

5 Ocak 2021 yılında Jeju United

Bong Soo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bong Soo Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daegu FC U12 (2010-2011),Seoun Middle School (2012),Daegu Kim Se-in FC U15 (2013-2014),Daegu Technical High School (2015-2017),Gwangju University (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.