Bongani Sam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongani Sam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongani Sam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongani Sam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongani Sam 30 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongani Sam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Bongani Sam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bongani Sam'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bongani Sam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongani Sam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bongani Sam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongani Sam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Highlands Park

31 Temmuz 2018 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

1 Ocak 2023 yılında Orlando Pirates

31 Ocak 2023 yılında Swallows FC

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Bongani Sam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongani Sam şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.