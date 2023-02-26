Bongi Ntuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bongi Ntuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bongi Ntuli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bongi Ntuli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bongi Ntuli 28 Mart 1991 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bonginkosi Ntuli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bongi Ntuli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bongi Ntuli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bongi Ntuli'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bongi Ntuli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bongi Ntuli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bongi Ntuli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bongi Ntuli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında GA Reserves

1 Ocak 2012 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2014 yılında Sundowns

22 Ocak 2015 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

23 Temmuz 2015 yılında Platinum Stars

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

30 Ağustos 2016 yılında Platinum Stars

30 Haziran 2017 yılında Sundowns

31 Ağustos 2017 yılında Platinum Stars

30 Haziran 2018 yılında Sundowns

27 Ağustos 2018 yılında AmaZulu FC

29 Ocak 2019 yılında Sundowns

30 Ocak 2019 yılında AmaZulu FC

Bongi Ntuli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bongi Ntuli şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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