Bonginkosi Makume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonginkosi Makume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bonginkosi Makume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bonginkosi Makume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bonginkosi Makume 7 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bonginkosi Makume Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bonginkosi Makume, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bonginkosi Makume'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bonginkosi Makume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bonginkosi Makume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bonginkosi Makume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bonginkosi Makume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Baroka FC

8 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Bonginkosi Makume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bonginkosi Makume şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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