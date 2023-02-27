Boniface Nduka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boniface Nduka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boniface Nduka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boniface Nduka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boniface Nduka 15 Şubat 1996 tarihinde Koshigaya, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da ンドカ ボニフェイス şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boniface Nduka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athlete Solution Inc yapmaktadır. Boniface Nduka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boniface Nduka'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Boniface Nduka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boniface Nduka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boniface Nduka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boniface Nduka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Nipp. Sp. Sc. U

1 Şubat 2018 yılında Mito HollyHock

9 Ocak 2021 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Boniface Nduka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boniface Nduka şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Koshigaya Sanshin SSS, Omiya Ardija Jr Yth (2008–2010), Urawa Higashi HS (2011–2013), Nippon Sport Science University (2014–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.