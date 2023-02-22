Boniface Nwaeze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boniface Nwaeze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boniface Nwaeze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Boniface Nwaeze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Boniface Nwaeze 10 Haziran 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Boniface Nwaeze şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Boniface Nwaeze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boniface Nwaeze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Boniface Nwaeze'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Boniface Nwaeze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Boniface Nwaeze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC
Boniface Nwaeze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Boniface Nwaeze şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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