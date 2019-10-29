Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun'da bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 38 yaşındaki M.K.'yi gözaltına aldı. M.K. ile birlikte 1,41 gram bonzai ve 300 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli M.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA