CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı TikTok platformunda çokça kullanılan kelimelerden biri de boomer kelimesidir. Ne anlama geldiği merak edilen bir kelimedir. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Boomer ne demek, nedir,? Boomer anlamı ne? Boomer nesli ne demek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

BOOMER NE DEMEK, NEDİR,? BOOMER ANLAMI NE?

Boomer kelimesi gençlerin yaşlı nesli eleştirdiği bir kelime olarak ortaya çıkmıştır. Boomer kelimesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946 ile 1964 arası doğan jenerasyonu anlatan bir kelimedir. 1964 yılı bu kuşağın yetiştiği son yıl kabul edilmektedir. 1946'dan sonra kadın başına düşen çocuk sayısı 3 civarında ilen bu sayı 1964'te bu 2'nin altına düşmüştür.

BOOMER NESLİ NE DEMEK?

Boomer nesli, 1946 ile 1964 arasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. "OK boomer" ifadesi ise "Tamam babalık, haklısın" "Yav he he moruk" gibi anlamlara geliyor.