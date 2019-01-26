Bora Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi imzalandı

BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı.

BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSB'de düzenlenen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN temsilcileri katıldı.

Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak.

Kaynak: İHA