Bora Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli? Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcı Bora Ülker biyografisi
Yeni atama kararına göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazetede yer alana karar 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
3 Nisan 2021 tarihli atama kararları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker atandı. Peki Bora Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcı Bora Ülker biyografisi...
BORA ÜLKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bora Ülker 2000 yılından beri TEDAŞ’ta çeşitli görevler üstlenmiştir. 2020’den bu yana TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten Ülker Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.
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