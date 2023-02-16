Bora Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bora Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bora Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bora Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bora Yilmaz 22 Mayıs 2000 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bora Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bora Yilmaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAC Management yapmaktadır. Bora Yilmaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bora Yilmaz'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bora Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bora Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bora Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bora Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor U21

26 Kasım 2018 yılında Akhisarspor U19

22 Nisan 2019 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor

23 Ağu 2019 yılında 68 Aksaray Bld

3 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

22 Ocak 2021 yılında Osmaniyespor FK

30 Haziran 2021 yılında Akhisarspor

Bora Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bora Yilmaz şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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