Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncu Boran Kuzum ile Menajerimi Ara dizisinin güzel yıldızı Ahsen Eroğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 6 Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı.