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Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Boran Kuzum ile Menajerimi Ara dizisinin güzel yıldızı Ahsen Eroğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu aşk mı yaşıyor? 116

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı.