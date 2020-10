Boran Kuzum'dan Miray Daner'e övgü dolu sözler! Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi?

Ünlü oyuncu Boran Kuzum Vatanım Sensin dizisinde de rol arkadaşı olan ve adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı güzel oyuncu Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. İkilinin paylaşımın altına yazdıkları ise Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? sorularını akıllara getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı Vatanım Sensin dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Boran Kuzum ve Miray Daner geçtiğimiz aylarda yeniden bir proje için bir araya gelmişti.

Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinde birlikte rol alacak iki oyuncuyu yakıştıran hayranları aralarında aşk var mı diye merak ederken Boran Kuzum'un yaptığı paylaşım dedikoduları yeniden alevlendirdi.

Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım.

Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi varolanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.

Kuzum'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"İYİKİ SEN"

Bu paylaşımın ardından Daner'den de cevap gecikmedi. Daner, Kuzum’un paylaşımına yorum yapmakta gecikmedi ve şöyle yanıtladı;

“Boran’ım. Benim canım. Ruhu özel, yüreği güzel yol arkadaşım. Yollarımızın bir kez daha kesişmiş olması benim için en büyük şans. En zor anlarda arkama her yaslandığımda şüphesiz orada olduğunu bilmek her zaman bana güç verdi. Konuşmaya gerek kalmaksızın bakışlarınla her daim benimle konuştuğun, yaptığımız işe tüm inancınla yüreğini koyduğun ve bir kez daha bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki sen…”