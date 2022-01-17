Boray isminin anlamı nedir, Boray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Boray isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Boray ismi ne demek, Boray ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Boray isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Boray İsminin anlamı nedir? TDK Boray anlamı:

Boray isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında üç farklı şekilde bilinmektedir.

1-Gökten düşen ilk kar tanesi, aynı zamanda cennette bulunan sarmaşığın ismi.

2-Bor ve ay.

3-Kahraman, yürekli, cesur, önde gelen örnek insan.

Boray İsmi Kuranda geçiyor mu?

Boray kuranda geçmemektedir.

Boray isminin kökeni:

Boray ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 310 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Boray isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Boray isminin rengi:

Gümüşi

Boray ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Boray isminin Harf Analizi Nedir ?

Boray ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

Boray isminin Numerolojisi Kaçtır?

Boray ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

O : 18

R : 21

A : 1

Y : 28

= 70 – Boray İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Boray isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Boray ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Boray isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 O: 6 R: 9 A: 1 Y: 7 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Boray isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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