Borç-alacak cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi

KAYSERİ'de, borç-alacak kavgasında Tufan Dinçer'i (44), tabanca ile ateş eterek öldüren Ahmet Karslı'nın (42) yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.K., sanık Ahmet Karslı'nın, yaralı halde Tufan Dinçer'i hastaneye götürürken araçta bir el daha ateş ettiğini iddia etti.

Geçen 13 Haziran'da merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kayseri Anadolu Oto Galericiler Sitesi eski Başkanı da olan Ahmet Karslı, borç-alacak meselesinden tartıştığı kafeterya işletmecisi Tufan Dinçer'e tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Dinçer, Ahmet Karslı tarafından özel araçla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden kaçan Ahmet Karslı, 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan Ahmet Karslı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Yunus E.'nin yargılanmasına başlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Ahmet Karslı, Tufan Dinçer ile ticaret yaptıklarını ve aralarındaki ilişkinin bozulduğunu söyleyerek, "3-4 yıl birlikte çalıştık. Sonra ilişkimiz bozuldu. Olay günü telefonla arayıp, küfür etti. Israrla gelmemi söyledi. Bina bahçesinde karşılaştık. Yine küfür ve hakaret etti, "ben sana gösteririm" diyerek, arabasına doğru gitti. Daha önce bana karşı silahlı bir eylemi olmuştu. Korktum, üzerimdeki silahla iki el sıktım" dedi.

Tutuksuz sanık Yusuf E. de olaydan haberi olmadığını belirterek, Tufan Dinçer'i tanımadığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bina görevlisi H.K. ise tartışma seslerini duyunca dışarı çıktığını anlatarak, "Ahmet Karslı'nın elinde silah vardı. "Ne yaptın ağabey" dedim. Yaralıya odaklanmıştım. Ahmet Karslı bağırıyordu. Ama ne dediğini hatırlamıyorum. Ardından arabaya bindirip, hastaneye götürdük. Arka koltukta, Tufan Dinçer kucağımda yatıyordu. "Ahmet, beni hastaneye yetiştir" dedi. O ara, "Pat" diye bir ses geldi. Baktığımda gördüm ki Ahmet Karslı bir el daha ateş etti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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DHA