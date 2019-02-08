Borç cinayeti şüphelisi yakalandı (2)
Kayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları...
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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