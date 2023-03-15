Borçları dağ gibi birikenlere ING Bank'tan müjde var! 200 bin TL'ye kadar sınır konuldu: Tek seferde silinecek!

Nakit sıkışıklığı sebebi ile bir süredir bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerinden destek alan ancak yine aynı sebepten ötürü oluşan borçları ödemek

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Borçları dağ gibi birikenlere ING Bank'tan müjde var! 200 bin TL'ye kadar sınır konuldu: Tek seferde silinecek!

Kredi kart borçlarını ödemekte zorlanan bir çok vatandaş bulunmaktadır. Belirlenen miktara kadar borçları üstleneceğini açıkladı. Müşteriler bankanın bu fırsatını araştırmaktadır. Banka borçların ne kadarını üstlenecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.

O BANKA 175.000 TL'YE VARAN BORÇLARI ÜSTLENECEK!

Nakit ihtiyaç kredisi çekerek ödemekte zorlanan bir çok müşteri vardır. Çektiği kredilere uygulanan faizler ile birlikte ödemesi oldukça zorlaşmaktadır.ING BANK

ING Bank bu kapsamda kampanya düzenledi. Bankaya borçlu olan müşterilerin borçların tamamının kendi içerisinde toplanacağını, borcun yapılandırılacağını açıkladı.

ING Bank bankaya olan borçlarının az taksit ile yavaş yavaş kapatılacağını belirtti. 175.000 TL'ye kadar borçları olan müşteriler için bankanın borçları üstleneceğini ve başlangıç faiz oranının %1,54 ve 36 ay taksit imkanı sunduğunu duyurdu. Konuyla alakalı örnekleri şu şekilde verdi:

İlk olarak maliyet örneği 10.000 TL kredi tutarı olan müşteriye

-36 ay taksit imkanı,

-Faiz oranı ise %2,19 olacağını,

-Tahsis tutarı 50 TL,

-Aylık ödenecek taksitin miktarı ise 440 TL olarak belirlenmiştir.

Üçüncü son maliyet ise şu şekildedir:

175.000 TL kredisi bulunan müşterinin 12 ay vade ile taksit seçeneği bulunmaktadır.

-Faiz oranı ise %1,89'dur.

-Tahsis tutarı ise 875 TL olarak belirlenmiştir.

-Ödenecek aylık miktar ise 16.919 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi kart borçları için destek almak isteyen müşteriler başvurularını ING Bank mobil uygulaması, internet adresinden veyahut banka şubelerinden borç transferi başvurusu oluşturacaklardır.

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