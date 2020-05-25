Borçları yüzünden bunalıma giren kişi, pompalı tüfekle intihara kalkıştı!

Antalya'da borcu nedeniyle bunalıma giren ve evinde intihar girişiminde bulunan Ş.Ç. isimli kişi müzakereci polisin konuşmaları sonrası kapıyı açarken bu kez de elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına dayayıp yardım istedi. Ekiplerin 4 saatlik konuşmasının ardından ikna olan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.