  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Borçları yüzünden bunalıma giren kişi, pompalı tüfekle intihara kalkıştı!

Borçları yüzünden bunalıma giren kişi, pompalı tüfekle intihara kalkıştı!

Antalya'da borcu nedeniyle bunalıma giren ve evinde intihar girişiminde bulunan Ş.Ç. isimli kişi müzakereci polisin konuşmaları sonrası kapıyı açarken bu kez de elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına dayayıp yardım istedi. Ekiplerin 4 saatlik konuşmasının ardından ikna olan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.

Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!

Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandıKocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''

Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''

 

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:07

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
İstanbul'dan bayramın ikinci gününde de sessizliğe büründü!
İstanbul'dan bayramın ikinci gününde de sessizliğe büründü!
Borçları yüzünden bunalıma giren kişi, pompalı tüfekle intihara kalkıştı!
Borçları yüzünden bunalıma giren kişi, pompalı tüfekle intihara kalkıştı!
Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!
Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!
Hava durumu 21 - 22 - 23 Mayıs 2020 Yurt genelinde yağış etkili olacak!
Hava durumu 21 - 22 - 23 Mayıs 2020 Yurt genelinde yağış etkili olacak!
Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı
Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı
Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı
Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı!
İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı
Çay toplamaya gideceklerdi! Cesetlerine ulaşıldı
Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''
Kandırılıp dağa götürülen kızın annesinin feryadı: ''Gel yarın bize de bayram olsun''