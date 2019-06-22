Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihar girişiminde bulundu

Kütahya'da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren ve son olarak ev kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan İ.D. (24) Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatı devam eden bir binanın 8'inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme yastık açarak tedbir aldı. İ.D.'nin yanına gelen psikolog ve polisler şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın sonucunda intihardan vazgeçirilen şahıs ekipler tarafından çekilerek kurtarıldı. İ.D. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı.

Öte yandan intihar girişiminde bulunan bulunan şahsı gören vatandaşların cep telefonları ile canlı yayın yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA