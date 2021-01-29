Borçlu olduğu adamın çantasını gasp etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokakta tartıştığı adamın kendisine olan borcu olduğunu iddia eden bir kadın, tartışmanın büyümesi üzerine adamın çantasını almak istedi. Kadına parasını yarın vereceğini ve çantasının kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdığı anlar böyle kaydedildi.
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