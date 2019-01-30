Borçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadı

AFYONKARAHİSAR'da, H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D.'yi tartışma sırasında yere yatırıp, başını otomobil lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S., sonra da Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle Üzeyir D. kurtulurken, H.S. ise kaçtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi 2'nci Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D. ile karşılaştı. H.S. parasını isteyince Üzeyir D. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, boğuşma sırasında Üzeyir D. ve cebinde bulunan bıçak yere düştü. Bıçağı alan H.S., yerdeki Üzeyir D.'nin başını park halindeki otomobilin lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S. ardından Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayadı ve kesmekle tehdit etti. Üzeyir D. ise H.S.'nin ellerini tutarak kendisine zarar vermemesini istedi.

Kısa süre sonra olayı fark eden çevredekiler, H.S.'nin yanına koştu ve onu sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. H.S. olay yerinden kaçarken, Üzeyir D. ise çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekiplerine kimlik ve eşkâl bilgisi veren Üzeyir D., H.S.'den şikâyetçi oldu.

Olaydan yara almadan kurtulan Üzeyir D., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan H.S.'yi yakamak için çalışma başlattı.

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DHA