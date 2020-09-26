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  3. Borcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı

Borcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı

Afrika ülkesi Zimbabve'de çocuklarının masraflarını karşılamakta güçlük çeken baba, eniştesinden borç para alarak karşılığında eşini emanet olarak verdi. Bir süre sonra borcunu ödeyen şahıs, eşini almaya gittiğinde reddedildi.

Borcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı

Zimbabve'de akıllık veren bir olay yaşandı. Anthony Kabanda adlı bir kişi, çocuklarının ihtiyaçlarını gidermekte zorlanınca ilginç bir yola başvurdu. Eniştesi Daniel Makisati'den borç para isteyen şahıs karşılığında ise eşi Tafadzwa Matura'nı geri almak şartıyla bir süreliğine verdi.

BORCUNU ÖDEDİ AMA EŞİNİ ALAMADI

Teminat olarak verdiği eşini geri getiremedi. Bir süre sonra borçlarını ödemesine rağmen eşi kendisine, Daniel'in çok daha iyi bir erkek olduğunu, kendisine daha fazla değer verdiğini ve Daniel'in yanında daha mutlu olduğunu ileri sürüp kocasına geri dönmeyi kabul etmedi.

Karısının bu kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan koca Anthony, meseleyi yaşadığı köyün kanaat önderlerine götürecek.

Borcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı

Borcuna karşılık eşini verdi! Borcunu ödedi ama eşini geri alamadı

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