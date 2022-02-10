Borda Atışı ne demek, TDK'ya göre Borda Atışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Borda atışı ne demek? Borda atışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi borda atışı kelimesi. Peki borda atışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre borda atışı nedir, borda atışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BORDA ATIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Borda atışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre borda atışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Savaş gemisinin bir tarafında bulunan bütün topların hedefi yok etmek amacıyla bir anda ateş etmesi

