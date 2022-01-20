Borda Botu ne demek, TDK'ya göre Borda Botu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Borda botu ne demek? Borda botu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi borda botu kelimesi. Peki borda botu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre borda botu nedir, borda botu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BORDA BOTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Borda botu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre borda botu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bordanın temizlenip boyanmasında kullanılan küçük hizmet filikası

