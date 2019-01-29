Bordan ilk soğutma özellikli yangın söndürücü toz Türkiye’de üretildi

MERSİN (İHA) – Bor madeninden dünyada ilk kez soğutma özelliği olan yangın söndürücü toz Türkiye'de üretildi. Patenti İzmir merkezli bir firmaya ait olan yangın söndürücü toz, yerli, milli, kanserojen olmayan, katı soğutma teknolojisinde ilk ürün olma özelliği taşımasının yanı sıra Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık yangın söndürücü ithalatının da önünü kesmeye aday.

Birçok özelliği olan ve çok çeşitli alanlarda kullanılan bor madeni, bu kez de çok yüksek ısılı ve metal yangınlar dahil her tür yangının söndürülmesinde ortaya çıktı. Merkezi İzmir'deki İYTE Teknopark'ta bulunan bir firma, bordan yangın söndürücü toz üretti. Yangını kısa sürede söndürmenin yanı sıra anında soğutma özelliğiyle de öne çıkan borlu yangın söndürme tozu, tamamen doğal mineralden, insan ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bordan yangın söndürücü toz üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan ve firma yetkilileri, ürünün önemini ve özelliklerini anlatmak amacıyla resmi kurumlardan alınan izin doğrultusunda Mersin'de İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel bir yangın testi gerçekleştirdi. Kent merkezinin dışında boş bir alanda yapılan "ABC tozlu 113 b yangın testi', büyük bir metal tank içerisine üç bidon benzin dökülüp tutuşturularak gerçekleştirildi. Alevlerin yükselmesiyle bir görevli, ABC tipi yangın söndürücü ile ateşe müdahale ederek, yangını çok kısa sürede söndürdü ve hemen ardından tankın içine eliyle dokundu.

"Dünyada ilk soğutma özelliği olan yangın söndürücü tozdur"

Testin ardından İHA muhabirine açıklama yapan Hale Demircan, bordan mamul ABC ve D sınıfı olmak üzere iki tip yangın söndürücü toz ürettiklerini söyledi. Özellikle metal yangınlarında kullanılabilecek ve Türkiye'de hiç üretilmeyen, standardı olmayan yangın söndürücü tozu ürettiklerini belirten Demircan, "Az önce ABC tipi yangın söndürücümüzü gördük. Dünyada ilk soğutma özelliği olan yangın söndürücü tozdur. Zaten hemen tatbikatın akabinde de elimizi tavaya değdirebildik" dedi.

Türkiye'de yüksek ısılı yangınlarla ilgili yangın söndürücü tozların genellikle ithal edildiğine işaret eden Demircan, "Bu tozlar oldukça pahalı ve sağlığı etkileyen tozlar. Şu anda yerli, milli, kanserojen olmayan, bor madeninden mamul yangın söndürücü tozumuzu 8 aydır piyasaya arz ettik. Mineraldir, soğutma özelliği vardır. En önemlisi kanserojen değildir, insan sağlığına zararlı değildir. Hızlı söndürmesiyle ve anında soğutmasıyla da "Yangını kontrol altına aldık" değil, "Soğuttuk, söndürdük" diyebileceğiz artık" diye konuştu.

"3 milyar dolarlık söndürücü ithalatının önünü kesecek"

Söz konusu tozun Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğunu dile getiren Demircan, şu anda Türkiye'de kullanılan yangın söndürücü tozun yüzde 95'inin ithal olduğuna dikkat çekti. Demircan, "Ürettiğimiz ürün, resmi verilere göre, 3 milyar dolar civarında olan bu ithalatın önünü kesebilir. Çünkü ithal gelen tozların performans olarak en az iki kat üzerine çıktık ve daha uygun fiyata yaptık. Bor madeninden olması da bora kazandırdığımız çok ciddi bir katma değerdir. Katma değeri yüksek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, kanserojen olmadığı için de gelişmiş ülkelerin dikkatini çekip ihracatı söz konusudur. Gelecekte tüm dünyanın bunu kullanacağını öngörüyoruz. Çünkü patent araştırmalarımızda; Almanya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın bordan yangın söndürücü toz yapma gayreti içerisinde olduklarını, başaramadıklarını resmi olarak gördük. Biz, yangın söndürücü tozumuz için şunu söylüyoruz; bir odanın içinde 5 tane tüpü sıkıp bir kenarda yemek yiyebilirsiniz, mineraldir. Solunum olarak olumsuz bir etkisi yok. Bu anlamda da önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Dünyada ilk ve tektir"

Ürettikleri ürünü, "Dünyada ilk ve tektir. Katı soğutma teknolojisinde zaten ilk üründür" şeklinde tanımlayan Demircan, bunun başka teknolojilerin de önünü açacağını dile getirerek, "Türk mühendisleri bununla ilgilenirlerse daha farklı teknolojilerde de kullanabilirler. Bunun için de ekibimiz olarak cevap vermeye hazırız" dedi.

Ürünün Ar-Ge çalışmalarının 8 yıl sürdüğünü aktaran Demircan, sadece bu çalışmalar sırasında devlet desteği aldıklarını, üretim aşamasında tamamen kendi öz kaynaklarını kullandıklarını vurguladı. Şu anda 3 ton/gün kapasiteli üretim yaptıklarını kaydeden Demircan, kapasite artırılırsa ülke ekonomisine katkısının çok daha büyük olacağının ve Türkiye'nin ihtiyacının karşılanacağının altını çizdi. Demircan, kapasite büyüdükçe uluslararası pazarın da artacağına işaret etti.

"Türkiye'de hiç üretilmeyen, standardı olmayan yangın söndürücü tozu ürettik"

Türkiye'de hiç üretilmeyen ve standardı olmayan, D sınıfı olarak tanımlanan yüksek ısılı yangınlarda kullanılan yangın söndürücünün de Ar-Ge çalışmasını tamamlayarak üretimini gerçekleştirdikleri bilgisini veren Demircan, "Standart çalışmasını tamamladık. Geçen ay itibariyle de standardı yayınlandı. D klas yangın söndürücü tozumuz da şu da üretime hazır. D klas yangın söndürücü tozu üretmeden önce ülkemizde 200 santigrat derecenin üzerinde hiçbir söndürme ajanı yoktu, üretilmiyordu. D klasla birlikte bin 500 santigrat dereceye kadar olan yangınlara mukavemet edebilme şansımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA