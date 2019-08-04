Bordeaux Genoa hangi kanalda | Bordeaux Genoa canlı izleme linki

İki futbol takımı Bordeaux Genoa karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Bordeaux Genoa hangi kanalda merak ediyor. Peki Bordeaux Genoa canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Takımlar hazırlık maçları ile yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü maçlardan biri de Bordeaux ile Genoa arasındaki mücadele olacak. 4 Ağustos 2019 Pazar günü oynanacak Bordeaux - Genoa maçının başlangıç saati TSİ 21:45 olarak açıklandı. Eğer Türkiye dışındaysanız, bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre maç saatini araştırınız.

Bordeaux Genoa hangi kanalda

Bordeaux Genoa şifresiz maç yayın bilgilerini sizler için hazırladık. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için haberimizi derledik. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan şifresiz yayınla izlenebilecek. İşte Bordeaux Genoa canlı yayın bilgileri... Ama öncesinde iki takıma dair öne çıkan bilgilere bakalım.

Bordeaux son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetlik yaşadı. Genoa takımı ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik bir istatistik sergiledi.

Bordeaux ile Genoa arasındaki futbol karşılaşması 4 Ağustos 2019 tarihinde saat 21:45 (TSİ) başlayacak. Sporseverler, Bordeaux ile Genoa arasında oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak TV kanallarını ve şifresiz yayın sitelerini araştırıyor. Peki Bordeaux - Genoa maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil.

Bordeaux Genoa canlı izleme linki

İki futbol takımı Bordeaux Genoa karşı karşıya geliyor. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Bordeaux Genoa hangi kanalda merak ediyor. Peki Bordeaux Genoa canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Türkiye'den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

Ayrıca yabancı uyduları gören çanak antenler ile uydu cihazlarına sahipseniz veya yabancı TV yayın platformlarına aboneyseniz, yabancı spor kanalların yayın akışlarını takip ederek bu maçı yabancı bir kanaldan, farklı dilde izleme yolunu seçebilirsiniz.